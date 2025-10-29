今季をセ４位で終えた中日が今秋のドラフト会議で投手３人を上位で指名した。１位で中西聖輝投手（２１＝青学大）との交渉権を獲得すると、２位で櫻井頼之介投手（２２＝東北福祉大）、３位・篠崎国忠投手（２０＝四国ＩＬ徳島）を指名。上位３人が投手となったのは２００４年以来、２１年ぶりのことだった。中日といえば、今季もリーグ最低得点と貧打が課題。それでもあえて投手を指名したことについて、井上一樹監督（５４