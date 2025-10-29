嵐は、今年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に出場するのか。今年５月、来年春のコンサートツアーをもって活動を終了することを発表。それまでファンクラブ会員に対しては５人で活動する動画などを配信してきた。グループのデビュー日にあたる１１月３日には、ファンクラブ限定で「生配信だヨ嵐会２０２５」を行うことも決定。メンバー５人が生配信するとあってファンは歓喜した。そこで注目されるのが今年の紅白歌合戦への出場