日本サッカー協会（ＪＦＡ）が２８日に都内で臨時理事会を行い、「倫理・コンプライアンスタスクフォース（仮称）」を設置することを決定した。近年はサッカー界で不祥事が続発。そうした事態を受けて新たな作業部会が立ち上げられる背景には、スポンサー側の強い危機感がある。今月上旬に日本サッカー界の中枢にいた影山雅永前技術委員長が、フランスで児童ポルノ画像の閲覧などで執行猶予付き禁錮１年６月と罰金５０００ユー