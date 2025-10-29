ＷＷＥの?明日の女帝?アスカと?海賊王女?カイリ・セインの「カブキ・ウォリアーズ」が、ＷＷＥ女子タッグ王座奪回へ実力行使に出た。１７日の日本大会で抗争するイヨ・スカイ＆リア・リプリーと激戦を繰り広げると、先週のロウでは日本大会で鼻を骨折したリアを嘲笑。カブキ・ウォリアーズとしては３度目となる女子タッグ王座奪取へ向けて、のろしを上げていた。２７日（日本時間２８日）のロウ（カリフォルニア州アナハイム