◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽１回戦鷺宮製作所―東海理化（２８日・京セラドーム）巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が東海理化戦に先発。ドラフト後、初登板で６回１／３を投げて８安打、５奪三振１失点でチームを勝利に導いた。自己最速タイとなる１５２キロを計測するなど１５０キロ超えを連発した球威、無四死球という制球力の高さ、再三走者を背負った場面での粘り強さを示し、実