◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ワールドシリーズ第４戦の２８日（日本時間２９日）、試合前にドジャースの救援右腕のクライン、シーハンが会見に出席した。前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ勝ちでドジャースが制して２勝１敗とした。両軍