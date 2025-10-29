「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）阪神・小幡竜平内野手が走攻守で躍動した。特に光ったのが同点の五回無死二塁の守備だ。海野がバスターを仕掛けたが、一ゴロに。大山がすぐさま三塁・佐藤輝へ送球し、二走・牧原大を挟んだ。佐藤輝から送球を受けた小幡は牧原大を追いかけタッチアウトにすると、素早く振り返って二塁へ送球し、海野もアウトにした。ピンチの芽を摘んだビッ