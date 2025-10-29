「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）４万１５９４人の観衆が集まった甲子園に悲鳴とため息がこだました。阪神は１点を追う九回２死一、二塁のチャンスで森下が打席へ。サヨナラ勝ちの望みを託したが、最後は遊ゴロに倒れ、痛恨のシリーズ連敗となった。「まあ、勝負は続きますからね。また明日もしっかり戦う、と。それだけですね」悔しい敗戦も、藤川監督は悲観することなく