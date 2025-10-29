「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第３戦が行われ、２年ぶり３度目の日本一を目指すセ・リーグ覇者の阪神はソフトバンクに敗れ、１勝２敗となった。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制の右越え適時二塁打を放ち、球団では１９８５年のバース以来となる第１戦からの３試合連続打点となった。日本シリーズで先に２敗したチームが日本一になっ