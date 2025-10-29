¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èµ­¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£