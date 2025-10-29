北海道の自治体が上位に多数ランクイン（写真：CRENTEAR／PIXTA）【ランキングを全部見る】人が出て行く｢転出超過率｣の高い自治体ランキング人口流出が目立つ自治体はどこなのか。転出超過の絶対数で並べた「転出超過」自治体ランキングに続いて、人口規模に対する転出超過の割合を示す「転出超過率」ランキングをお届けする。総務省が公表する「住民基本台帳人口移動報告（2024年・年報）」を基に、国内の市区町村間移動を対象に