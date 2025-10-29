早くもインフルエンザが猛威をふるっています。札幌市内では小学校３校が１０月２８日から学校閉鎖になりました。２０２５年のインフルエンザの特徴と、どのように予防すればよいのか取材しました。札幌市中央区の小児科クリニックです。インフルエンザの検査を受けに多くの親子が訪れていました。２０２５年は流行するのが平年よりも早いといいます。（円山ため小児科多米淳院長）「きのうはこの病院だけで３０人以上のインフル