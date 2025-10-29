札幌・豊平警察署は28日、名誉毀損、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで札幌市清田区に住むアルバイト従業員の男（21）を逮捕しました。男は今年5月2日、札幌市清田区に住む面識のない10代の女性の顔写真を裸の女性の写真と合成し、作成したわいせつ画像1点を掲示板サイトに投稿。不特定多数のインターネット利用者に画像を閲覧できる状態にし、女性の名誉を毀損した疑いが持たれています。実在する人物の写真を性的に