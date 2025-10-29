オランダリーグは10節を終了し、上田綺世（フェイエノールト）は11ゴールと快調に得点を重ねている。かつてロナルド・クーマンは「牛をも殺すFK」と言われたほどの強烈なキックを蹴ったが、上田のシュートも速くて重い。10月23日のパナシナイコス戦（３−１の勝利）では、上田のシュートをセーブしたGKが痛みでしばらく立ち上がれず、26日のPSV戦（２−３の敗戦）では正面のシュートをGKが手で触れず、胸で弾き返した。コンデ