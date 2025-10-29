絶好調の日本代表ストライカーにまさかの苦言だ。オランダの名門フェイエノールトに所属する上田綺世は、ここまでリーグ戦10試合で、11ゴールをマーク。得点ランキングのトップを独走している。だが、１−３で敗れたPSVとの大一番の後、フェイエノールトOBで、オランダサッカー界のスーパーレジェンドであるヴィレム・ファン・ハネヘム氏から批判の声が寄せられた。「ファン・ハネヘムは利己主義を批判する」と見出しを打っ