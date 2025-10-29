¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§¿Í¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ò¶èÊÌ¤¹¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¤Î¶­³¦Àþ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÎÎ°è¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤È¤«ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐµëÎÁ¤È¤«²ÈÄÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡Ä¡×¤È¡¢