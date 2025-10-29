◆力合わせ世界の平和に貢献せよ◆米国が内向きの姿勢を強め、国際社会に不安と動揺が広がっている。そうした中で日米同盟が安定的に機能している、というメッセージを世界に発信した意義は大きい。特に重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の構築や造船能力の向上など、幅広い分野での協力を確認したことは、同盟の一層の深化を物語っていよう。日米両政府は新時代の同盟関係を生かし、アジア太平洋のみならず、世界全体の