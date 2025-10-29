文部科学省は、子どもの登下校時の留意点や学校内にクマが侵入した時の対応などを全国の教育委員会に通知する方針を固めた。１１月にも通知する。環境省がまとめたクマ出没時の対応マニュアルも参考にしながら、クマが多く生息する北海道や秋田県などの学校で実践されている対応策や、クマと遭遇した時の対処法の指導などについて事例を示し、注意喚起する。「学校のゴミ集積所では鍵をかけたり、蓋を閉めたりする」など管理