【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】カメルーン国営放送によると、カメルーン憲法評議会は２７日、今月１２日に行われた大統領選の結果を発表した。現職で世界最高齢の国家元首ポール・ビヤ大統領（９２）が、得票率５４％で当選した。８期目で任期は７年。在職中に９９歳を迎える。ビヤ氏は１９８２年に大統領に就任。再選回数を無制限にし、長期政権を確立した。療養のため、１年の大半をスイスで過ごしているとされ、公の場に姿