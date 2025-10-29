大型無人機に携帯電話用の基地局機能を搭載した「空飛ぶ基地局」（ＨＡＰＳ）が２０２６年にも国内で実用化される見通しとなった。総務省は２５年度内に省令改正など、必要な制度を整備する方針で、電波が届きにくい山間部や災害時の活用が期待される。（須永光）ＨＡＰＳは、高度約２０キロ・メートルの成層圏を飛行する無人機にアンテナなどを搭載し、上空から広範囲に通信ネットワークを提供する技術。地上から電波が届きに