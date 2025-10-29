日米両政府が２８日公表した対米投資を巡る文書は、エネルギー分野を中心に日米の候補企業とプロジェクトが並んだ。日本側は対米投資の検討の進捗（しんちょく）をアピールした形だが、内容には不明確な部分もあり、日米双方の利益となる案件の精査が課題となる。（経済部松本健太朗、遠藤雅）商機拡大の思惑日立製作所が出資する米ＧＥベルノバの子会社は、小型モジュール炉（ＳＭＲ）を最大１０００億ドルで建設することが