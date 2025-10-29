現役の悩めるカップルが合意のもとで“一時的な破局”をし、禁断の“公認”浮気生活を送る、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える-Chapter TOKYO-』が、11月9日(21:00〜)よりスタートする。人気シリーズの5シーズン目となる今作のスタジオ見届け人(MC)を務める、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが取材会に参加した。陣内智則、前田敦子、藤田ニコル○バチバチしたりもするけれど、なぜか清々しい気持ちに―