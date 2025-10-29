米敏腕代理人のスコット・ボラス氏が２７日（日本時間２８日）、ドジャースタジアムで取材に応じ、巨人からポスティングでメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の代理人を務めることを明かした上で、メジャー入りへ太鼓判を押した。ボラス氏は岡本について「彼は“二刀流”だ。一塁と三塁の両方を守ることができる。バットコントロールも日本最高レベルで、パワーもある。３０、４０発を打てて、打率も高く、三振も少な