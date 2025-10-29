新人女優の田中希和（きな）が、タレント・ベッキーらを擁する芸能事務所「ＧＡＴＥ」に所属した。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、「朝ドラのヒロインが夢」と女優としての飛躍への思いを語った。（奥津友希乃）つややかな黒髪に純真無垢（むく）な輝きを放つ瞳、愛らしい雰囲気は次世代ヒロインの可能性を感じさせる。昨年、若手向けオーディションを経て芸能界入りし、カゴメ「野菜生活１００スムージー」ＣＭなど