巨人は２８日、桑田真澄２軍監督（５７）の退団を発表した。球団は若手が伸び悩んだことを理由に同ポストから外す方針を伝え、フロント入りを打診したが、本人は１軍が優勝を逃した責任として固辞した。桑田２軍監督はスポーツ報知に独占メッセージを寄せ、巨人に復帰した２１年からの５年間を総括。共に汗を流した選手、首脳陣、スタッフへの感謝や、今後の人生について語り、巨人が日本野球界をリードする存在であり続けること