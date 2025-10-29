¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë´ð½à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ò¶èÊÌ¤¹¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¤Î¶­³¦Àþ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¼«Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÌÜ°Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±