[10.28 国際親善試合 日本女子 0-2 ノルウェー女子 アンダルシア]日本女子代表(なでしこジャパン)は28日、スぺイン・アンダルシアで行われた国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦し、0-2と敗戦。欧州遠征を1敗1分で終えた。日本は24日のイタリア戦(△1-1)から先発を2人変更。DF清水梨紗とMF浜野まいかが起用された。4-3-3の布陣でGKは山下杏也加、4バックは左からDF守屋都弥、DF高橋はな、DF古賀塔子、清水。アンカーにMF宮