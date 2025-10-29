¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÖÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥­¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦29Æü¤Î2ÆüÌÜ¤Ï12R¤Ç¥É¥ê¡¼¥àÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½éÆü¤Îº´Æ£¤Ï4Ãå2ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î´¶¿¨¤Ï°­¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÀè¥Þ¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£Æ°¤­¤Î¤¤¤¤¼Äºê¤È¤ÎÆâ¤ÎÎ¾Î©¤¬¼´¡£ÄÇÌ¾¤Ï°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¡£°ëÉô¤Ï¥«¥É¼«ºß¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¡£³°ÏÈÎ¾¼Ô¤ÏÅ¸³«ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ã1¡äº´Æ£Î´ÂÀÏº2Áö¤È¤â¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸