ワールドシリーズ第3戦米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨み、延長18回の死闘を6-5で制した。計10投手がマウンドに上がった総力戦。ピッチャー陣のキャップに見つかった2ケタの数字も話題になっていた。ドジャース投手陣は一丸だ。この日マウンドに上がった佐々木朗希、カーショー、ロブレスキらのキャップ右側の側頭部付近に白字で刺繍されて