シンガー・ソングライターの徳永英明（６４）がデビュー４０周年記念アルバム「ＣＯＶＥＲＳ」を、デビュー日の来年１月２１日に発売することが２８日、分かった。徳永は「今回、男女問わず、デビュー前から好きだった曲や、今みんなに届けたい曲をスタッフとともにセレクトしました」と、自身１１年ぶりのカヴァーアルバムについて語った。０５年にスタートしたカヴァーアルバム「ＶＯＣＡＬＩＳＴ」シリーズは“男性による