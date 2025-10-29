【モデルプレス＝2025/10/29】俳優の阿部サダヲ、女優の松たか子が出演するNTTドコモビジネスの新TVCM「人を想うDX」篇が、11月1日より全国で放映される。【写真】阿部サダヲ＆松たか子、CM初共演の様子◆阿部サダヲ＆松たか子、CM初共演新CMでは、NTTドコモビジネスの人（営業）を演じる松が、製造業の経営者を演じる阿部のもとを訪問し、DXを通じて世の中を幸せにしたいという想いを語る様子を描いている。松と阿部がCMで初共演