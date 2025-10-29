イスラエルのネタニヤフ首相は、パレスチナ自治区ガザ地区に対して強力な攻撃をおこなうよう指示しました。イスラエル首相府によりますと、ネタニヤフ首相は28日、ガザ地区に対して強力な攻撃をおこなうよう指示したということです。これは、イスラム組織ハマスが返還した人質とされる遺体が実際には別人だったことを受けたもので、イスラエルは「合意違反だ」と強く非難していました。また、アメリカのニュースサイト「アクシオス