1997年にデビューし、四半世紀にわたり「ミニ新幹線」を支えてきた「E3系」が、ついに年内で引退を迎える。秋田新幹線から始まり、山形新幹線に引き継がれたこの車両は、小さな車体に最新技術を詰め込んだ名車として親しまれてきた。JR東日本は「つばさ、つなぐ。」プロジェクトを展開し、最後の走りを多彩なイベントで盛り上げている。時代を駆け抜けたE3系、その足跡をたどる。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）年内に引退する