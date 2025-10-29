『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』7-1【漫画】本編を読むライブドアブログで月間3000万PVを記録した漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。彼女が描いた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は、戦前から生きる祖母・キヨさん(取材時92歳)の幼少期からの実体験を漫画化し、大きな話題を呼んだ。本稿では、キヨさんが高等小学校卒業後に工場で寮生活を送った、当時の思いを語