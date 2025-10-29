なでしこジャパンが現地10月28日、国際親善試合でノルウェー代表とスペインのラ・リネアで対戦した。４日前のイタリア戦（１−１）から先発２人を入れ替え、新たに清水梨紗と浜野まいかが名を連ねた。開始２分、清水の絶妙なスルーパスで抜け出した清家貴子が、いきなりビッグチャンスを迎えるが、モノにできない。27分には長谷川唯からパスを受けた浜野がペナルティエリア手前で左足を振り抜くも、上手くミートしきれず、GK