【その他の画像・動画等を元記事で観る】 徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）が、デビュー40周年記念作品となる最新カバーアルバム『COVERS』をデビュー日である2026年1月21日にリリースする。 ■スタレビ「夢伝説」、イエモン「JAM」など“いま届けたい”名曲をセレクト 本作は、長年にわたりファンに愛され続けてきた大ヒットシリーズ『VOCALIST』に続く、徳永