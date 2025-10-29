女優の前田敦子（34）が11日に都内で「ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』スタジオメンバー合同取材」に出席。恋愛リアリティショー初MCへの思いを語った。同番組は悩みを抱えるカップルが合意の上で一時的に交際関係を解消し、恋愛フリーの状態で共同生活を送るリアリティショー。ABEMA SPECIALチャンネルで11月9日より放送開始となる。前田は、スタジオ見届け人として陣内智則、藤田ニコルとともに出演。恋愛につ