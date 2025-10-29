オリックス・大里昂生内野手（２６）が、右肩の手術を受けたことが２８日、分かった。１軍の全日程終了後に宮崎で行われていたフェニックス・リーグに参加し、打撃時に負傷。長期離脱は避けられないが、来季へ万全を期すことになった。大里は育成出身の４年目で、今季は４６試合に出場。右肩は東北福祉大時代にも痛めている箇所で、５月に同部分のコンディション不良で離脱した。内野の全ポジションを守るだけではなく、シーズ