JO1の『Handz In My Pocket （Special Edition）』が、29日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で自身通算5作目の1位を獲得した。【ライブ写真】2日間で2万発の花火！浴衣姿のJO1JO1の「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は、『TROPICAL NIGHT （Special Edition）』、『EQUINOX （Special Edition）』、『WHERE DO WE GO （Special Edition）』、『BE CLASSIC （Special Edition）』、『Handz I