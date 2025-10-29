シンガー・ソングライターの徳永英明（※「徳」＝旧字体、「英」＝くさかんむりの間が空く）が、デビュー40周年を記念したカバーアルバム『COVERS』を2026年1月21日にリリースすることが決定した。カバーアルバムのリリースは、2015年の『VOCALIST 6』以来、約11年ぶりとなる。【画像】ファンは見逃せない！徳永英明『COVERS』の特典画像同作は、徳永の代表的シリーズ『VOCALIST』の精神を受け継ぎながらも、女性アーティスト