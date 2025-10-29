シンガー・ソングライター徳永英明（64）の11年ぶりのアルバムで、デビュー40周年記念となるカバーアルバム「COVERS」が、来年1月21日にリリースされることが28日、分かった。徳永のカバーアルバムといえば、“男性による女性曲のカバー”をコンセプトにした「VOCALIST」シリーズが長年親しまれてきたが、最新作は同シリーズの精神を受け継ぎながらも、より自由で開かれた選曲が特徴。女性アーティストに限らず男性アーティストの