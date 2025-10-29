【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）【映像】なでしこvsノルウェーの試合ハイライトなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦。主導権を握る展開だったが、個人技から2ゴールを奪われて敗れている。今回の欧州遠征は1分1敗に終わり、ニルス・ニールセン体制では4勝4分4敗となって