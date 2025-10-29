ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ 延長18回、6時間を超える死闘を制したロサンゼルス・ドジャース。史上初となるポストシーズン2本目のサヨナラホームランで勝利をもたらしたのはフレディ・フリーマンだったが、この夜の