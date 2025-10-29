きょうのユーロドルはＮＹ序盤に売りが強まり、１．１６ドル台前半に値を落としたものの、動きが一巡すると１．１６６０ドル近辺に戻す展開。ここ数日のユーロドルは底堅さを取り戻しており、小幅ながらも５日続伸しているが、２１日線を回復し、１００日線もうかがう動きが見られている。ただ、専らドルの動きに左右される展開ではある。一方、ユーロ円は戻り売りが優勢となっており、１７７円台前半に下落。