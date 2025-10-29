きょうのポンドドルは再び売りが優勢となっており、一時１．３２ドル台半ばまで下落する場面も見られた。２００日線が１．３２３５ドル付近に来ており、下値を試す動きが続いている。ポンド円も下落しており、一時２０１円台に下落する場面も見られた。 ポンドはさらに下落する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。リーブス英財務相が予想以上に深刻な財政悪化に直面しているためだという。報道によると、