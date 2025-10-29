ガザ北部ガザ市で、生活を再建しようとするパレスチナ人ら＝28日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は28日、パレスチナ自治区ガザへの強力な攻撃を直ちに実施するよう軍に指示した。パレスチナ通信によると、軍は最大都市ガザ市や南部ハンユニスを空爆などし、少なくとも10人が死亡した。イスラエル側はガザ最南部ラファで部隊が攻撃を受けたと主張しており、報復の可能性がある。これを受け、イ