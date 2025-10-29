「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）６時間３９分の歴史的な死闘に終止符を打ったのは、メジャー屈指の好打者だった。ドジャースは延長十八回。先頭のフリーマンが中越えにサヨナラ弾をたたき込んだ。昨年のＷＳでは、第１戦で史上初のサヨナラ満塁弾を放つなどＭＶＰに輝いた。ＷＳでサヨナラ本塁打を２本放ったのは史上初となったが、「翔平の試合だったね」と自身のこ