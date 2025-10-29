「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦で、ＷＳ日本勢初となる１試合２本塁打をマークした。今ポストシーズン（ＰＳ）８本目で通算では１１本目となり、松井秀喜の日本選手最多を更新した。４打席連続安打の後は４打席連続敬遠。９打席目も四球も選び、ポストシーズンの１試合最多の９出