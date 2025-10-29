「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースは延長十八回、先頭のフリーマンが中越えにサヨナラ弾。ＰＳ史上２番目の６時間３９分の歴史的な死闘に終止符を打った。熱戦が続く中、山本由伸投手は覚悟を決めた。延長十八回からブルペンで準備を開始。第２戦での１０５球の完投勝利から中１日での登板を志願していたことを明かした。「もう行くしかないと。体調的にも