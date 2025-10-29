26Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ­¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢80ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Î½Å½ý¤Ò¤­Æ¨¤²80ºÐ¤ÎÃËÂáÊá¡Ö¤¿¤Ì¤­¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§74ºÐÃËÀ­¤Ï¤Í¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÇÛÁ÷´ØÏ¢¿¦°÷¡¦ºäËÜ¿µµÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê80¡Ë¤Ç¤¹¡£ºäËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï26Æü¸áÁ°1»þ¤¹¤®¡¢Á¥¶¶»Ô¹âº¬Âæ¤Î»ÔÆ»¤Ç74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿